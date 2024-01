«Ho lasciato il posto da manager di viaggi per fare il bidello. Ho trovato il mondo a pochi metri da casa: i bambini mi rendono felice»

Fermarsi, riflettere e ricominicare. Lasciare il lavoro di una vita in età adulta non è mica facile. Le responsabilità, le bollette e la paura aumentano col passare del tempo e prendono tutto ciò che possono, con arroganza e senza pretese. Ma per cambiare non c'è un limite di età e la storia di Giovanni Taddei, 60enne, lo dice forte e chiaro.

Da un giorno all'altro Giovanni ha deciso dare spazio ad altre priorità e di abbandonare le sue vecchie abitudini. Da due anni ha detto addio al suo vecchio lavoro di manager in azienda e alle 8 ore al giorno in ufficio. Adesso, Giovanni è felice, fa quello che ama e si preoccupa di far sorridere ogni giorno i bambini all'entrata di scuola