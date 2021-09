Milano, bloccato trafficante di droga: 13mila euro nascosti negli slip

Milano, arrestato un 31enne marocchino per spaccio di droga. Il fermo da parte della Guardia di finanza, che segue l'operazione che ha portato all'arresto di un connazionale dell'uomo, è avvenuto in provincia, tra Gorgonzola e Paderno Dugnano.

Secondo la Procura di Milano, il 31enne era a capo di un'organizzazione impegnata nello spaccio di droga in tutto il territorio della Lombardia. L'arresto segue un'operazione del 27 agosto scorso, quando un altro marocchino, trovato in possesso di oltre 8 chilogrammi di cocaina, un'arma da fuoco clandestina e più di 26mila euro in contanti, era stato arrestato in flagranza di reato.

Il 31enne M.A. è stato invece seguito dai finanzieri della provincia di Milano, essendo ritenuto il principale responsabile dell'approvvigionamento di grandi quantità di droga. Il fermato, clandestino sul territorio nazionale, con precedenti per spaccio di droga per elevati quantitativi, identificato a seguito di specifici e riservati servizi di pedinamento, è stato bloccato prima che potesse tentare la fuga dall'Italia e tradotto presso il carcere di Bergamo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento del fermo, all'interessato sono stati anche sequestrati 13mila euro in contanti, nascosti negli slip.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 11:18

