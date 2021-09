Milano, bloccato trafficante di droga: 13mila euro nascosti negli slip

(LaPresse) I militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Milano hanno fermato un 31enne di nazionalità marocchina ritenuto a capo di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga nel territorio lombardo. L'operazione nasce dopo l'arresto in flagranza del 27 agosto di suo connazionale trovato in possesso di oltre 8 chilogrammi di cocaina, un'arma da fuoco detenuta illegalmente e più di 26.000 euro in contanti. Si trattava del fratello maggiore del trafficante che era stato arrestato dopo una rocambolesca fuga. Al momento del fermo, sono stati anche sequestrati 13mila euro in contanti, nascosti negli slip. Il fermato, clandestino sul territorio nazionale, con precedenti per spaccio di droga per elevati quantitativi, identificato dopo dei servizi di pedinamento, è stato bloccato prima che potesse tentare la fuga dall'Italia ed è stato trasferito nel carcere di Bergamo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 09:59

