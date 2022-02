Chiara Galiazzo: «La mia voce e il piano di Sade, jazz nel segno di Frida Khalo»

La voce di Chiara Galiazzo incontra il jazz della pianista Sade Mangiaracina e del suo trio domenica 27 febbraio, al Blue Note (ore 20,30, 30/35 euro; Sade Mangiaracina piano, Marco Bardoscia contrabbasso, Gianluca Brugnano batteria, Chiara Galiazzo voce). La serata è intitolata Ti meriti un amore.

Lei ha molto contribuito all’ideazione del concerto, come mai risulta ospite?

«Perché è Sade che mi ha invitata, poi abbiamo trovato un punto di incontro tra quello che sono io e quello che è lei. Sade proporrà il suo repertorio, compresi brani dell’album Le mie donne ispirato ad alcune importanti figure femminili come Frida Kahlo (suonerà anche brani di Madiba, dedicato a Nelson Mandela, nda): entrambe la amiamo. Io proporrò il mio repertorio, faremo canzoni create ad hoc e brani editi ma riarrangiati. Questo territorio comune è la nostra terra di mezzo, sarà molto interessante».

Ti meriti un amore è il titolo della serata: come lo avete scelto?

«È il titolo di una poesia di Frida Kahlo che ha contenuti favolosi. Sade ha composto un brano per Frida. Entrambe abbiamo pensato di incentrare la serata sull’amore, per le persone e specialmente per la terra: non si può voler bene agli uomini se non si ama il nostro pianeta».

Per lei è un ritorno al Blue Note, emozionata?

«Qui ho tenuto i concerti a cui sono più legata, dal secondo album in poi ci ho sempre cantato. Io sono emozionata prima di ogni concerto, ma è giusto perché le cose speciali sono così. Dopo due anni non facili per nessuno torno a cantare nella mia città di adozione, in un luogo che ritengo unico in Italia. La musica dal vivo è uno dei punti di forza di Milano (mi spiace che tanti locali abbiano chiuso): è mancato vedersi, adesso si torna a incontrarsi con molto entusiasmo. Anche a lavorare insieme: ho già tante nuove canzoni».

