Influencer di Biella in fin di vita, il giallo di Sui. Il marito: «È caduta in casa». Ma è ricoverata con un foro nel petto

«Mia moglie si è ferita, è caduta in casa». Il giallo di Siu, modella e influencer di Biella con più di 80mila follower su Instagram, comincia con una telefonata fatta da suo marito, Jonathan Maldonato, al 118 giovedì 16 maggio. Quando i sanitari arrivano nella casa di Chiavazza, però, trovano nell'appartamento numerose macchie di sangue e Soukaina El Basri, 30enne di origine marocchina, è riversa per terra con un foro nel petto. La spiegazione del marito è che si sia ferita in maniera accidentale contro lo spigolo di una cassettiera.

Della vicenda si sta ora interessando la procura di Biella, mentre la donna, mamma di due bambine che erano in casa al momento del presunto incidente, è ricoverata in fin di vita all'ospedale Maggiore di Novara.