Isola, anticipazioni 22 maggio: Greta Zuccarello rischia grosso. Tre in nomination, nuove paure per il prossimo eliminato

Questa sera, puntata di mercoledì 22 maggio su Canale 5, va in onda la decima diretta de l'Isola dei famosi. La seconda dopo il cambio del palinsesto del reality Mediaset condotto da Vladimir Luxuria. In attesa di conoscere il vincitore durante la serata finale, ogni televoto sembra decisivo. Dopo l’eliminazione di Valentina Vezzali, nella puntata di domani ci saranno tre naufraghi in nomination: Aras Senol, Artur Dainese e Greta Zuccarello.

La prima diretta di mercoledì con l'Isola dei Famosi va in onda stasera su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

In gara rimangono 12 concorrenti tutti a un passo dalla semifinale prevista orientativamente per il 26 maggio. Artur e Greta sono stati scelti dal gruppo dei naufraghi, mentre la nuova leader Karina Sapsai ha puntato il dito contro Aras. I numeri però parlano chiaro: il meno votato tra i naufraghi sarà eliminato definitivamente dal reality. Al momento il pubblico sembra voler salvare Aras mentre Greta Zuccarello invece sarebbe proiettata verso l'eliminazione.

