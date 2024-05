Aurora Ramazzotti, mamma multitasking: Cesare tra le braccia e il ciuccio in bocca. «La mia vita riassunta in una foto»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti condivide con i suoi fan tutte le avventure della sua vita e anche se la maggior parte delle sue storie sono divertenti e fanno sorridere i fan, a volte, l'influencer espone anche i propri dubbi o i propri pensieri sulla maternità. La giovane mamma ha postato sul proprio profilo Instagram una foto insieme al suo piccolo Cesare con il quale trascorre la maggior parte delle giornate. Lo scatto ha riscosso moltissimo successo tra i suoi follower.

La foto di Aurora Ramazzotti e Cesare

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una nuova foto sul proprio profilo Instagram. La giovane mamma è insieme a Cesare e i due sono intenti a salire in macchina per partire. L'influencer guarda verso l'obiettivo sorridente, con il ciuccio del suo bambino in bocca e, appunto, il piccolo "Banano" - come l'ha soprannominato Aurora - tra le braccia.

La didascalia che accompagna l'immagine recita così: «La mia vita riassunta in una foto». I follower di Aurora amano la sua "versione mamma" e, infatti, sotto al nuovo post sono comparsi commenti del tipo: «Momenti che ti mancheranno», «Sei una mamma fantastica» oppure ancora «Goditelo questo periodo perché passa in un attimo!».

Aurora Ramazzotti e la riflessione sulle mamme

Aurora Ramazzotti, inoltre, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram che parla di maternità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA