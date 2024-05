I migliori 50 ristoranti al mondo 2024, due eccellenze italiane si posizionano tra i primi 100 posti: la classifica

di Redazione web

Due ristoranti italiani aprono la lista delle posizioni 51-100 dei The World's 50 Best Restaurants 2024, la classifica dei migliori ristoranti al mondo dell'anno annunciata oggi anticipando la cerimonia di premiazione di quest'anno, che si terrà il 5 giugno a Las Vegas. Si tratta de Le Calandre a Rubano (Padova) dei fratelli Massimiliano e Raffaele Alajmo, che si è posizionato al numero 51, e il nuovo ingresso più in alto nella classifica 51-100 dell'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico, al numero 52.

L'elenco

L'elenco 51-100 comprende i ristoranti di tutti i continenti ed è stato stilato grazie ai voti di 1.080 esperti selezionati per l'evento sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna. Si delinea così una nuova geografia dell'alta cucina: 13 ristoranti provengono dall'Asia, 23 dall'Europa, 6 dal Nord America, 5 dal Sud America, uno dal Medio Oriente, uno dall'Africa e uno dall'Oceania.

La classifica: l'Europa vola

Quest'anno, l'Europa conquista sei nuove posizioni in classifica, tra cui l'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (No.52) a Brunico; Coda (No.62) a Berlino; Bozar (No.63) a Bruxelles; Le Doyenné (No.70) a Saint-Vrain; Restaurant Jan (No.84) a Monaco e Mountain (No.94) a Londra.

