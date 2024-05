Sophie Codegoni a spasso con Celine, ma la bimba non vuole saperne del passeggino: «Ho già capito per chi useremo quello nuovo»

di Redazione web

Sophie Codegoni ama pubblicare contenuti su Instagram insieme alla sua bambina Celine che, proprio il 12 maggio, ha compiuto un anno. Nelle scorse ore, mamma e figlia hanno approfittato della bella giornata di sole e sono uscite a fare una passeggiata anche insieme alla cagnolina BB ma Celine non ha proprio voluto sapere di rimanere seduta nel suo passeggino: lo ha voluto spingere personalmente.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha postato diverse storie Instagram e nella prima immagine guarda dalla finestra di casa sua lo spiraglio di sole e scrive: «Un po' di sole nel nostro terrazino milanese». Ecco, quindi, che l'influencer e la sua bambina Celine escono a fare compere e si recano in un negozio per bambini. La giovane mamma spiega che è alla ricerca di un passeggino e di un seggiolino per la macchina perché quello che ha è diventato piccolo. Nella storia successiva, Sophie regge in braccio Celine che, intanto, spinge il suo passeggino vuoto e scrive: «E guai se non lo porta lei! Il passeggino nuovo lo useremo per BB, ho già capito», ha concluso ridendo.

Sophie Codegoni mamma

Sophie Codegoni è innamorata della sua piccola Celine e la dedica che le ha fatto per il suo primo compleanno ha commosso molto i follower.

