Milano, Babbo Natale abbandona le renne e sceglie un tram per visitare la città VIDEO

Nell'immaginario comune Babbo Natale ha stivali, vestiti rossi e guida una slitta trainata da renne. Quest'anno, però, il Santa Claus internazionale ha voluto indossare abiti diversi per un evento speciale: visitare Milano. Da una campagna di promozione turistica della città metropolitana, nasce l'iniziativa di YesMilano che, attraverso un video di 90 secondi, ha voluto presentare il protagonista delle feste natalizie in vesti del tutto insolite.

Nel video, Babbo Natale appare annoiato e decide così di abbandonare la sua dimora e le sue renne per visitare Milano. Qui, tra tra shopping, visita alla Pinacoteca di Brera, balli in discoteca, un buon panettone in trattoria, un immancabile spettacolo alla Scala, Sanra Claus riparte sfrecciando su un insolito mezzo: il tram, con destinazione Polo Nord.

Leggi anche - Alla Fabbrica del Vapore Alice nel paese della meraviglie con la voce di Elisa

Il video, ideato per Milano&Partners da Wunderman Thompson e prodotto da Movie Magic International, ha come slogan: 'Milano è sempre quella, perché non è mai la stessa' e sarà promosso fino alla fine di gennaio nei principali Paesi europei, con una campagna online di grande portata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA