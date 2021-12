Alla Fabbrica del Vapore Alice nel paese della meraviglie con la voce di Elisa

Ha la voce di Elisa la canzone di Alice! in Wonderland, lo show di nouveau cirque da oggi alla Fabbrica del Vapore. Elisa interpreta la canzone composta da John Metcalfe, arrangiatore per gli U2, i Coldplay, Peter Gabriel e i Blur. Lo show è realizzato da un team internazionale, con ideazione di Simone Ferrari e regia di Lulu Helb‘k, già al lavoro da X Factor, il costumista Nicolas Vaudelet, che ha vestito i recenti tour di Madonna e del Cirque du Soleil. Musica, teatro e tecnologia andranno in scena all’interno di un teatro degli specchi che sorge nel cortile della Fabbrica del Vapore. Il pubblico, guidato da acrobazie ed effetti speciali, seguirà Alice e il Bianconiglio in una nuova versione del mondo raccontato da Lewis Carroll. Lo spettacolo, prodotto da Razmataz Live in co-produzione con il Comune vuole farsi - viene spiegato - simbolo della fiducia dello spettacolo dal vivo verso il futuro, dopo la grave crisi legata al covid.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 06:10

