Milano, anziano morto in casa da giorni: l'allarme dato dai vicini

Un anziano morto in casa, senza che nessuno se ne accorgesse per diversi giorni. A Milano si consuma l'ennesimo 'dramma della solitudine'.

L'uomo, un 80enne residente in via Lambro, era morto da diversi giorni ma nessuno si era accorto di nulla. Solo quando i vicini avevano notato che da diverso tempo non ritirava la posta, compresi alcuni giornali e riviste a cui era abbonato, è scattato l'allarme. I condomini erano andati quindi a suonare alla porta, senza ricevere risposta e accorgendosi di un forte, cattivo odore che arrivava dall'abitazione.

A quel punto, i vicini si sono allarmati e hanno chiesto l'intervento delle autorità. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno utilizzato una scala e forzato una finestra per entrare nell'appartamento, e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano, che si trovava sul proprio divano. I carabinieri, che hanno svolto accertamenti insieme al medico legale, propendono per una morte naturale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 14:20

