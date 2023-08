Luca Ruffino e il suicidio, l'autopsia: «Non aveva gravi malattie»

Dai primi rilievi dell'autopsia eseguita oggi sul corpo di Luca Ruffino, il presidente di Visibilia Editore che si è suicidato sabato sera sparandosi un colpo di pistola nella sua abitazione, non sarebbero emerse evidenze di gravi malattie. È quanto si apprende da fonti giudiziarie. L'autopsia è stata eseguita all'istituto di medicina legale di Milano.

Luca Ruffino, il presidente della holding Visibilia, ex gruppo della ministra del Turismo Daniela Santanchè, si è suicidato sabato sera 5 agosto con un colpo di pistola nel suo appartamento in via Spadolini. L'esame autoptico, a cui hanno partecipato consulenti della procura che indaga per istigazione al suicidio, è stato disposto per capire l'orario del decesso e escludere che l'imprenditore avesse malattie. L'esito dell'esame mette a tacere alcune rivelazioni, sempre smentite da inquirenti e personale della squadra Mobile, di una possibile patologia che sarebbe potuta essere la molla del suicidio.

