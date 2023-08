Luca Ruffino, la malattia ora è un giallo: «Il tumore era tornato». Ma per gli investigatori il manager stava bene

Perché Luca Ruffino si è tolto la vita? Dietro il suicidio del manager 60enne di Visibilia, che si è ucciso la sera del 5 agosto, ci sono ancora dei punti non chiari. A partire dalla sua presunta malattia: secondo fonti vicine agli inquirenti, Ruffino stava bene, mentre i conoscenti sono sicuri del contrario. «Lo avevo visto a metà luglio, gli avevo chiesto 'come va' e mi aveva risposto 'male, ho fatto accertamenti e non ci sono buone notizie', il tumore era tornato», ha raccontato una fonte anonima al Corriere della Sera.

Già nei giorni scorsi era emerso come, secondo amici e conoscenti, Ruffino poteva essersi ucciso per via della malattia, ma l'ipotesi non è contemplata dagli investigatori, secondo cui il manager non soffrisse di gravi malattie diagnosticate.