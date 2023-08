Luca Ruffino, l'ultima telefonata alla compagna prima del suicidio: chi era il presidente di Visibilia che rivelò le quote di Santanchè

Sabato l'ultima chiamata alla compagna, in quel momento in vacanza. Il tono rassegnato, quasi esausto. La donna avverte il figlio che chiama il papà molte volte, senza risposta. Così decide di correre a casa sua e lì scopre il dramma. Luca Ruffino, manager 60enne, presidente di Visibilia editore viene trovato senza vita nella tarda serata di sabato nella sua casa di via Spadolini a Milano. Il cadavere è in camera da letto. Si è suicidato con un colpo di pistola regolarmente detenuta.

Chi era

L'uomo - che aveva festeggiato 60 anni lo scorso 24 luglio - si sarebbe ucciso col un colpo di pistola in camera da letto. Nome noto della finanza meneghina, Ruffino era dal 1987 amministratore delegato di Sif Italia, società quotata a Euronext Growth Milano che gli aveva permesso di diventare il primo amministratore di condominio in Italia ad avere uno studio di amministrazione condominiale quotato in borsa. Ma da ottobre scorso era anche entrato nell'azionariato di Visibilia - la società editoriale fondata dalla ministra del turismo, Daniele Santanché - con il 12,94% del capitale, oltre a un 8,78% detenuto da Sif Italia, assumendone la presidenza.