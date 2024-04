Mamma uccide il compagno a coltellate, poi lancia le figlie di 9 anni e 8 mesi dall'auto e si schianta. «Era un'astrologa influenzata dall'eclissi»

di Redazione web

Prima ha accoltellato e ucciso il suo compagno, poi ha caricato le due figlie di 9 anni e 8 mesi in auto e ha cominciato a guidare a bordo del suo Suv. Arrivata in autostrada, ha gettato le bambine dal finestrino e continuato la sua folle corsa fino a schiantarsi contro un albero in quello che secondo gli investigatori è stato a tutti gli effetti un omicidio-suicidio. La donna è stata poi trovata morta, così come la più piccola delle figlie, mentre la maggiore è sopravvissuta pur riportando grandi traumi. La 34enne sui social era conosciuta come influencer e astrologa con il nome di Ayoka, e nei giorni precedenti alla strage aveva fatto riferimenti allarmistici all'eclissi di sole che ha interessato il Nord America.

L'omicidio-suicidio

La tragedia è avvenuta nel mattina di lunedì 8 aprile a Los Angeles. La protagonista dell'escalation di violenza è Danielle Cherakiyah Johnson. Tutto è cominciato con una lite in casa con il compagno Jaelen Allen Chaney, 29 anni, con il quale aveva una relazione da tre anni. L'omicidio è stato segnalato alla polizia da un vicino insospettito da una scia di sangue e la porta lasciata aperta. Dopo aver accoltellato l'uomo, la mamma 34enne si è imbarcata una disperata fuga lungo l'Interstate 405. Nella folle corsa ha gettato le sue due bambine dall'auto in movimento, condannando a morte la più piccola, di soli 8 mesi.

L'eclissi

Nei giorni precedenti la tragedia, Danielle Cherakiyah Johnson aveva manifestato su X una crescente ossessione per le teorie del complotto e l'imminente eclissi solare, che credeva avrebbe portato eventi catastrofici. «Svegliati, svegliati. L'apocalisse è qui. Il tuo momento per scegliere ciò che in cui credi è ora», aveva scritto in un post il 5 aprile. Le indagini sono ancora in corso per comprendere appieno le motivazioni dietro alla tragedia: l'astrologia e le convinzioni apocalittiche della donna sono al centro dell'attenzione, con la polizia che non esclude il possibile impatto di queste teorie sulle sue scelte drammatiche. «Questo è l'ultimo avvertimento. Non guardare l'eclissi. Qualcosa di grande sta arrivando», aveva retwittato Danielle poche ore prima del massacro, rafforzando l'ipotesi che le sue azioni possano essere state influenzate da credenze estreme.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA