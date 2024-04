Omicidio-suicidio, accoltella la moglie e si toglie la vita: Vicala, madre di sei figli, è morta in ospedale

di Redazione Web

Prima ha accoltellato la moglie, poi si è tolto la vita. Questa l'ipotesi delle autorità dopo la scoperta dei corpi esanimi di due coniugi nella loro casa di Coventry, in Inghilterra. Vicala Gheorghe, di 49 anni, era mamma di sei figli. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata ferita a morte dal marito 52enne Marian Gheorghe, prima che si togliesse la vita.

La scoperta è stata fatta dalla polizia e dai soccorritori in seguito ad una chiamata d'emergenza durante le prime luci dell'alba dello scorso venerdì 5 aprile, riporta il Telegraph. Sulla scena i paramedici hanno trovato Vicala gravemente ferita. Portata di corsa in ospedale, è deceduta poco dopo. Si è tentata la rianimazione anche per il marito, ma era troppo tardi.

Al momento la polizia crede che non siano coinvolte altre persone nella tragedia. Ora, ha affermato un portavoce, «stiamo offrendo tutto il supporto necessario ai familiari, in questo momento terribile».

Lunedì 8 Aprile 2024

