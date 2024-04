di Redazione web

Un addetto alla vigilanza è stato trovato impiccato in una stanza di Castel Sant'Angelo a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 18. Sul posto i carabinieri della stazione San Pietro e del Nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi. Si ipotizza il suicidio. L'uomo è stato trovato impiccato con una cinta attorno al collo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA