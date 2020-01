Rapina a mano armata e ostaggi in negozio, i ladri fuggono con un bottino di soli 5 euro

Martedì 7 Gennaio 2020, 13:43

Hanno fatto irruzione in undi generi alimentari, approfittando dell'orario di chiusura. Tre, di cui due, hanno tenuto in ostaggio edel negozio, una coppia di coniugi, per poi fuggire con unCome riporta Il Giorno, l'episodio è avvenuto due sere fa a, intorno alle 19.30, in un negozio di surgelati. I, a volto coperto, hanno strattonato i titolari e li hanno rinchiusi all'interno di una stanza, rubando appenadalla borsa della donna e fuggendo a piedi. I due titolari, dopo essere riusciti a liberarsi, hanno allertato le forze dell'ordine.I carabinieri della stazione di Lentante sul Seveso stanno ora indagando sull'accaduto: stando alla testimonianza dei titolari, si tratterebbe di una banda di rapinatori italiani. L'uomo, spintonato con forza da uno dei rapinatori, ha riportato una lieve escoriazione alla mano destra. I carabinieri hanno acquisitio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili della rapina.