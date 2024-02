Milano, due ladri in fuga dall'appartamento con giubbotti griffati e monili d'oro si lanciano da tre metri d'altezza: feriti e arrestati

di Redazione web

Tentano di rubare in un'abitazione, scoperti dai carbinieri tentano la fuga e cadono da un'altezza di tre metri fratturandosi gamba e calcagno. E' successo mercoledì sera, 31 gennaio, in via Macchi a Milano. I due ladri d'appartamento sono cileni e, dopo essere stati trasportati in ospedale, sono stati arrestati dai miltari. Lo riporta Il Giorno

Cosa è successo

Poco prima delle 21, un inquilino di un condominio di via Macchi ha chiamato il 112 per segnalare un furto in corso in un appartamento. All'arrivo dei carabinieri, i due ladri, che avevano già rubato un giubbotto griffato e monili d'oro dopo aver forzato la porta dell'abitazione, hanno tentato di scappare verso via Soperga, scavalcando la recinzione esterna e piombando nella corsia dei box del palazzo di fianco. Tuttavia, l'atterraggio dopo un salto di tre metri è stato piuttosto traumatico: entrambi sono rimasti a terra con forti dolori alle gambe.

