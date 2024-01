Invita un amico a cena, ma è il basista di una banda di rapinatori: anziano picchiato e derubato di Rolex per 74mila euro

Aveva invitato un amico a cena a casa sua per discutere un progetto di lavoro, ma quando è arrivato il momento dei saluti, una volta aperta la porta, due persone hanno fatto irruzione dando inizio a una brutale aggressione sfociata in una rapina dal ricco bottino. La vittima è un uomo di 83 anni, e quello che credeva essere un amico si è rivelato non essere altro che il basista di una banda di tre persone arrestate dai carabinieri della compagnia di San Carlo di Torino.

La rapina

L'episodio ha avuto luogo il 15 settembre scorso. L'anziano è stato picchiato e rapinato, mentre l'amico è stato costretto a spogliarsi e a rifugiarsi in bagno. I ladri hanno portato via tre orologi dal valore di oltre 74mila euro, compresi due prestigiosi Rolex.

Gli arresti

Il 21enne e la donna sono stati fermati a Milano, dove risiedono, mentre l'uomo di 50 anni, considerato il basista, è residente a Torino. L'operazione di arresto è stata eseguita con successo dai carabinieri. Le indagini sono ancora in corso per stabilire se la banda abbia collegamenti con altre rapine simili nella zona.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 09:59

