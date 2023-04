Ragazze italiane deridono una famiglia cinese in treno, il video TikTok diventa virale in tutto il mondo: «Razziste»

di Redazione Web

Un episodio di razzismo, con protagoniste alcune ragazze italiane, è diventato virale sui social e sta facendo il giro del mondo. Il video in questione si riferisce a un viaggio in treno, nel quale le ragazze hanno preso di mira una famiglia cinese, sbeffeggiandola e inquadrandola senza permesso per poi postare in rete, non solo le loro immagini, ma anche tutti i commenti fatti sul loro conto.

Il video su TikTok

Il video su TikTok è diventato virale nel mondo (2 milioni di like, 50 000 commenti). Le tre ragazze italiane, che sarebbero tre studentesse, si trovavano in viaggio sul treno per Como quando si sono rivolte a una famiglia cinese con fare razzista. Con la famiglia era presente anche un'amica di origine pakistana che ha deciso di ripostare il video e commentandolo, mettendo dei puntini sulle "i".

Figuraccia internazionale

Il video ha avuto una grande eco e, grazie alla viralità infinità di TikTok, ha raggiunto velocemente gli smartphone di mezzo mondo, Cina compresa, trasformando il caso in una figuraccia internazionale. Le protagoniste hanno rimosso il video, ma la registrazione è già stata condivisa a più riprese.

