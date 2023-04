Davide Ferrerio, oggi la sentenza. Minacce choc al fratello fuori dal tribunale: «Ti ammazzo pure a te»

di Redazione Web

Arriverà oggi la sentenza sul caso di Davide Ferrerio, il giovane pestato a Crotone per uno scambio di persone e adesso in coma irreversibile. Durante la diretta di "Storie Italiane" dal tribunale di Crotone, la famiglia del ragazzo bolognese è stata presa d'assalto dai famigliari degli imputati, che hanno provato ad aggredirli e li hanno minacciati. A raccontare l'accaduto è il fratello del giovane che si trova in coma da mesi dopo essere stato aggredito a causa di uno scambio di persona.

Greta Spreafico, la rivelazione del compagno: «Aveva paura che i fratelli potessero farle del male»

Davide Ferrerio, in coma dopo il pestaggio a Crotone. A Storie Italiane l'avvocato lascia il collegamento. Cos'è accaduto in diretta

Le minacce

«Ti ammazzo anche a te oltre a tuo fratello», sono le parole rivolte al fratello di Davide prima che entrasse in tribunale. L'avvocato ha confermato l'aggressione e i toni accesi. I tumulti però si sono spostati anche in aula, al punto da costringere il giudice a sospendere l'udienza. Il magistrato si occuperà di formalizzare la denuncia fatta dalle forze dell'ordine che sono intervenute per mettere in sicurezza la famiglia di Davide e il legale. Nel corso del collegamento con Eleonora Daniele, il legale fa anche sapere che i familiari della vittima si trovano in una stanza, isolati e al sicuro, e usciranno dal tribunale scortati dala polizia non appena se la sentiranno di farlo.

Le chat dell'aggressore

Intanto nel corso del programma vengono mandate in onda anche le chat tra l'aggressore di Davide e la ragazza che sarebbe stata oggetto della lite. Il ragazzo confessa di aver sentito un brutto rumore quando è caduto Ferrerio, ma a sconvolgere sono le parole della giovane, che ridendo, afferma di aver visto cadere a terra Davide: «Come un salame».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA