Incidente in Valtellina, morto un uomo di 40 anni. Giallo sulle cause: «Alta velocità o malore improvviso»

Un uomo di 40 anni, Luca Franzini, residente a Mazzo di Valtellina ma che lavorava a Milano, è morto nel tardo pomeriggio di domenica 16 luglio in un drammatico incidente d'auto. Il 40enne, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, avrebbe perso il controllo della vettura per poi andare a sbattere con violenza contro un palo della luce.

L'incidente in Valtellina

L'incidente è avvenuto in serata sulla strada provinciale numero 27 all'altezza del Comune di Grosio (Sondrio). Immediati i soccorsi sanitari, ma per il quarantenne non c'era più nulla da fare. Franzini, che lavorava come tecnico specializzato per un'importante impresa energetica nazionale, era al volante di una Golf, quando nell'affrontare una rotonda che porta in paese ha perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro un pilone della luce: è ancora da capire se per colpa dell'alta velocità o di un malore improvviso.



Nelle prossime ore il magistrato di turno alla Procura di Sondrio deciderà se disporre l'autopsia o accontentarsi della semplice ricognizione sulla salma, trasportata all'obitorio dell'ospedale Morelli di Sondalo, come al momento appare più probabile. Sulla tragedia indagano ora i carabinieri, intervenuti con i sanitari di Areu e i Vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 22:25

