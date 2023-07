Perde il controllo della moto: centauro 61enne morto a Brindisi dopo aver sbattuto sulla roccia

di Redazione Web

Un incidente mortale si è verificato, poco dopo le 13 di oggi, lungo la Statale172, a poche centinaia di metri dalla frazione di Laureto, a Fasano, in provincia di Brindisi. A perdere la vita il conducente di una moto che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente prima sull’asfalto e andando poi a sbattere su un costone di roccia. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Fasano e il 118.

Pedone morto a Milano: investito da una moto, il guidatore è intubato in codice rosso

Incidente choc mentre vanno al mare: «Auto disintegrata», due feriti gravi. La station wagon finisce in pezzi

Centauro morto nel Brindisino

Il centauro ha perso il controllo della moto ed è caduto impattando violentemente contro l'asfalto, prima di sbattere contro la roccia. Vano è stato ogni tentativo di rianimare il motociclista da parte dei sanitari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA