Incidente in moto, perde il controllo e si schianta contro il muro: 15enne muore dopo un giorno di agonia

Si schianta in moto e muore dopo un giorno di agonia a 15 anni. Karol Rizza, della frazione Papanice di Crotone, era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dopo un incidente le cui cause sono ancora da chiarire. Il suo cuore ha smesso di battere alle 9.45 di sabato.

Cosa è successo

l giovane è stato vittima di un incidente avvenuto a Papanice, in via Calabria, nei pressi dell'edificio scolastico: per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della motocicletta finendo contro un muro.

Il 15enne ha riportato gravissime ferite e per questo era stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone e da qui, considerate le sue condizioni, trasferito in ambulanza nella notte al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Chi era Karol Rizza

La morte di Karol Rizza, che era figlio unico, ha lasciato sgomenta l'intera comunità: il parroco ed il consiglio pastorale hanno deciso di annullare i momenti civili della festa di San Pantaleone.

