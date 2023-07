Muore a 18 anni precipitando per 10 metri dopo il cedimento del tetto La tragedia nella zona industriale a Porto Sant’Elpidio: non è ancora chiaro se il giovane stesse lavorando o fosse lì per trovare lo zio





Tragedia stamattina nella zona industriale dove è morto un giovane di 18 anni dopo essere caduto da circa 10 metri di altezza. E’ caduto all’interno di un edificio dopo che il cedimento di una porzione di tetto. Sul posto la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio con l’automedica ma non è stato possibile salvargli la vita. Allertata anche l’eliambulanza di Ancona. Per quanto riguarda le indagini, sul posto i carabinieri e l'Ispettorato al lavoro: la vittima è un diciottenne, la cui famiglia di origini albanesi risiede nel Fermano. Lecco, fulmine colpisce quattro persone: gravi due ragazzini di 16 anni, forse si erano riparati sotto un albero Lo zio del giovane ha una ditta che stava svolgendo lavori di saldatura nello stabilimento dove si è verificato l'incidente, secondo quanto si è potuto apprendere finora, e il 18enne si sarebbe recato sul posto per andare a trovare il congiunto. Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 17:46

