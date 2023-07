Lecco, fulmine colpisce quattro persone: gravi due ragazzini di 16 anni, forse si erano riparati sotto un albero

Paura a Colico, centro dell'Alto lago in provincia di Lecco, dove un fulmine ha provocato il ferimento e gravi ustioni questo pomeriggio a quattro persone. Gravi due ragazzini di appena 16 anni. I quattro erano in via Montecchio nord.

West Nile, primo caso di virus nell'uomo confermato a Parma: «Le zanzare prima causa di trasmissione»

Maltempo al Nord Italia: tetti divelti, allagamenti e alberi caduti, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco

Fulmine colpisce quattro persone

In base alle prime informazioni, le conseguenze più serie sono per due sedicenni, uno colpito dal fulmine e soccorso con ustioni di secondo grado al torace, e un suo coetaneo ricoverato per trauma cranico, colpito da un ramo staccatosi da un albero.

Cosa è successo

La zona in cui si è abbattuto il fulmine, si trova vicino a una spiaggia sul versante lecchese del Lago di Como, in un'area vicina al confine con la provincia di Sondrio, al confluire di Valtellina e Valchiavenna. In base alle prime informazioni, i giovani feriti e ustionati potrebbero aver cercato riparo sotto un albero. In ogni caso, il fulmine si è abbattuto sulla pianta, spezzandola: un sedicenne è stato colpito da un ramo alla testa, e l'altro ha subito ustioni al torace. Il primo è stato ricoverato all'ospedale di Lecco, il secondo a Gravedona (Como). Lanciato l'allarme, per l'emergenza sono stati mobilitate due ambulanze e due automediche. Sul posto anche carabinieri e Vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA