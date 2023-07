West Nile, primo caso di virus nell'uomo confermato a Parma: «Le zanzare sono la prima causa di trasmissione»

Il primo caso confermato di infezione da virus West Nile (Wnv) nell'uomo dall'inizio della sorveglianza per il 2023 è stato individuato in un donatore di sangue nella provincia di Parma, provincia già colpita dalla circolazione del virus negli animali vettori come le zanzare. Lo comunica l'Istituto superiore di sanità (Iss).

Salgono così a 14 le Province con dimostrata circolazione di West Nile in vettori e animali, appartenenti a 5 Regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia e Sardegna.

