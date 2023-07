Maltempo al Nord Italia: tetti divelti, allagamenti e alberi caduti, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco

Mentre sull'Italia si abbatte l'anticiclone africano con le sue ondate di calore, il Nord della penisola si trova a fare i conti con il maltempo: forti temporali, tempeste di fulmini e grandine. Ingenti i danni in Veneto, Friuli Venezia Giulia e, nelle ultime ore anche in Lombardia.

Maltempo al Nord: danni ingenti in Lombardia

In Friuli Venezia Giulia, purtroppo, si conta anche un morto: un uomo che si è schiantato in auto mentre imperversava la tempesta. La perturbazione presente sull'Europa occidentale tende a sfiorare le nostre regioni settentrionali e, con il suo apporto di aria più fredda in quota, produrrà una forte instabilità favorendo precipitazioni temporalesche, a tratti anche di forte intensità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di giovedì precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, su Emilia-Romagna e Liguria.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di giovedì allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia e allerta gialla in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, su gran parte del Piemonte e dell'Emilia-Romagna e sul restante territorio della Lombardia.

Nello specifico, nelle immagini dei vigili del fuoco, si nota come in Lombardia si siano verificati numerosi interventi per tetti divelti, allagamenti e alberi caduti.

