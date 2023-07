Incidente in moto, coppia di giovanissimi cade sull'asfalto: grave una ragazza di 16 anni

di Redazione web

Brutto incidente in Friuli dove un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 16 sono rimasti feriti dopo essere caduti sull'asfalto mentre viaggiavano a bordo di una moto. La giovane è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente.

L'incidente in Friuli

Il sinistro è avvenuto lungo la viabilità in prossimità del coronamento della diga di Vajont, nel territorio di Erto Casso (Pordenone). Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Spilimbergo per i rilievi. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, che ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cimolais, l'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia e quello di Pieve di Cadore. Il 22enne è stato trasportato in volo all'ospedale di Belluno in codice giallo.

