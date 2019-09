Gran Fondo, domenica lo spettacolo della 24 km di nuoto sul Naviglio

Torna domenica la Gran Fondo del Naviglio, gara antica (la prima si tenne nel 1895, per essere ripresa nel 2017) a cui sono iscritti 168 nuotatori. Tre le distanze a seconda della capacità: 24,5 km (con partenza dalla Darsena di Milano e arrivo a Cassinetta di Lugagnano), 14 km (dalla Darsena a Gaggiano) e 2 km (fino alla Canottieri San Cristoforo), una distanza scelta dagli atleti delle Special Olympics che parteciperanno. Charity partner è l'associazione Caf, con la possibilità di fare donazioni per sostenere la cura psicologica dei bambini vittime di abusi e maltrattamenti ospiti delle Comunità Residenziali dell'Associazione.



Ma alla gara, organizzata dalla associazione Terre dei Navigli. Sport e Natura con il supporto operativo dell'associazione nazionale Marinai d'Italia, ci sarà anche una partecipazione canina. Sei cani delle unità cinofile - fra cui il veterano Jaguar, mascotte dell'associazione Marinai - con dieci assistenti bagnanti garantiranno la sicurezza di chi gareggia.



GLI ORARI

Per permettere a tutti i nuotatori, dai più atletici agli amatori, di partecipare alla manifestazione e cimentarsi con le acque del Naviglio, la gara si sviluppa lungo tre percorsi tutti a favore di corrente e con diversi chilometraggi:

LUNGO 24,5 Km Cassinetta di Lugagnano – Milano/Darsena partenza ore 13.30

MEDIO 14 Km Gaggiano – Milano/Darsena partenza ore 14.30/15.00

BREVE 2 Km Milano Canottieri San Cristoforo РMilano/Darsena partenza ore 15.30 Mercoledì 4 Settembre 2019, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA