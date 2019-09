Salomon Running Milano, torna l'Urban Trail cittadino con la scalata alla Torre Allianz

Salomon Running Milano 2019

scalare i 600 gradini dei 23 piani della Torre Allianz

Iscrizioni online possibili fino al 12 settembre con scaglioni di prezzo, mentre sarà possibile registrarsi anche all'Expo Village nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 Settembre. Attenzione però al numero massimo istituito dall'organizzatore: 1.500 presenze per ciascuna distanza. Meglio affrettarsi. www.runningmilano.it e presso i negozi dedicati fino al 7 settembre. Sul sito l'elenco completo.

Si correrà anche all'insegna della solidarietà e del sostegno alla ricerca la IX edizione della, in programma domenica 15 settembre. Nell'urban trail cittadino, presentato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, ci sono conferme e novità, con la corsa da 25 chilometri (la), quella da 15 chilometri (Fast cup), la 9,9 chilometri non competitiva e la nuova, una staffetta in team da 3 persone e massimo 300 squadre sul totale dei 25 chilometri. I proventi di questa nuova sfida saranno devoluti alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e al progetto 'Case del Cuore' promosso da Lilt Milano.Le medaglie dell'edizione 2019Altra novità della IX edizione è la sede del quartier generale della Salomon Running che dall'Arena Civica, ora in ristrutturazione, si sposta alla zona del. « Salomon Running Milano è ormai tradizione ed evento di successo - ha spiegato Gianni Mauri, presidente di Fidal Lombardia - una gara che in passato è già stata Campionato Regionale e Campionato Italiano. Un evento che porta la bellezza della corsa prolungata nei luoghi simbolo della nostra bella Milano».Le maglie dell'edizione 2019Per tutte le distanze la partenza non sarà più dall'Arena ma a viale Boezio, a CityLife. Nel corso dei 25 chilometri si passerà per almeno 21 punti caratteristici di Milano: dai Giardini della Triennale al Parco Sempione, a piazza Castello per poi proseguire verso la zona di piazza Gae Aulenti e il parco della Biblioteca degli alberi, fino all'immancabile piazza Duomo. Infine il passaggio al centro congressi Mi.Co, e dentro CityLife Shopping District, prima di salire ea City Life che verranno così affrontati prima di tagliare il traguardo in viale Boezio. In tutto questo 4 ristori e 4 spugnaggi previsti.