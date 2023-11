Milano, Francesco Panella e Alessandro Cattelan aprono un'hamburgeria: solo carne d'autore

di Alessia Di Fiore

Novità a Milano: il 22 novembre prossimo in via Terraggio 9 l' apertura di un nuovo locale di hamburger. Ma non il solito locale dove mangiare panini in stile americano, questo avrà qualcosa di differente.

Infatti l'apertura di "Quintalino" è di proprietà di due noti personaggi della televisione: Francesco Panella e Alessandro Cattelan, il primo ('figlio' di quarta generazione di ristoratori che gestiscono l'Antica Pesa) si occuperà della parte gastronimica, mentre Ale Cattelan gestirà la direzione artistica e creativa del locale.

I due personaggi, simbolo dell' italianità si sono affidati a Dario Cecchini, il macellaio chiantigiano più famoso d'Italia che garantirà al cibo qualità e gusto, infatti, Panella e Cattelan hanno anticipato che i loro piatti non saranno semplici hamburger, ma hamburger d' autore.

A sostenere l' impresa, ci sarà la famiglia De Rosa, nota nel campo della ristorazione per possedere numerosi locali di rilievo.

Il menù del ristorante prevede toast e panini fedeli all' idea di cucina casareccia e italiana, d' altronde non c'è niente di meglio che mangiare cose semplici e gustose, ciò che conta è la qualità e pare che una buona carne sia alla base dell' idea di quest' attività.

«Questo progetto rappresenta per me molto: sono da sempre vicino ai giovani, sostenendone le qualità e il grande impegno che stanno mettendo per riuscire a costruire un mondo migliore, faccio parte di una generazione di imprenditori che ha consegnato ai ragazzi un mondo dal futuro incerto. È già troppo tardi per non pensare alla sostenibilità come parte fondamentale nel processo di apertura e sviluppo di una nuova attività.

«Per i ragazzi della mia generazione, l’hamburger rappresenta un simbolo: quello del sogno americano. Come direttore creativo la mia missione sarà quella di raccontare un prodotto culturalmente americano avvicinandolo a valori tipicamente italiani come la qualità e il 'fatto bene come una volta’. Quando si comprava qualcosa ai mercati rionali o nelle botteghe di paese non serviva specificare la bontà di un prodotto, il fatto che fosse bio o made in Italy era scontato», esordisce Cattelan.

