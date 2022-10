Sub muore nel lago di Como: Fabio aveva 41 anni. Dolore sui social, giallo sulle cause

di Redazione web

A strapparlo alla vita, è stata la sua più grande passione. Fare il sub. Fabio Livio, 41 anni, ha perso la vita nelle acque del lago di Como, a 80 metri di profondità. Forse un malore, forse un incidente, le cause della sua morte sono ancora tutte da chiarire. Tra le ipotesi, anche la narcosi provocata dall'azoto contenuto nelle bombole.

Il sub, anche volontario della Croce Rossa, gestiva un negozio di cartoleria insieme a suo padre, a Tavernerio, in provincia di Como. Domenica aveva deciso di immergersi, ed è andato a Mandello del Lario, sulla sponda lecchese del lago di Como, insieme ad un amico.

Commozione sui social

In tanti lo ricordano sui social. Molti i messaggi di amici e persone che lo hanno conosciuto e non riescono a credere a quella terribile notizia arrivata dopo ore di ricerche nel lago, che solo dopo molte ore ha restituito il suo corpo. «Fabio, sei stato per tutti un punto di riferimento insostituibile, un compagno di squadra leale e puntuale, un amico sincero e presente» scrivono i colleghi della Croce Rossa di Como.



Inchiesta

Intanto la procura di Como ha aperto un'inchiesta sull'incidente mortale. Il 41enne si era immerso in mattinata in compagnia di un amico, che ha lanciato l'allarme dopo essersi reso conto dell'emergenza e dopo essere riuscito a riemergere illeso. L'uomo ha cercato di soccorrere il suo amico, che sarebbe rimasto impigliato in uno dei relitti di auto, inabissati in quella zona del lago. Inutile ogni tipo di soccorso, l'unico recupero che è stato reso possibile è quello del corpo, ormai senza vita.

