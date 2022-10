Bimba di 10 anni investita in bicicletta da un'auto: ricoverata in gravi condizioni

di Redazione web

Una domenica pomeriggio in bicicletta come tante, ma per una bambina di 10 anni, purtroppo non è andata così. La piccola stava pedalando in sella alla sua bici, quando ad un incrocio ha toccato un'auto, probabilmente perso l'equilibrio, cadendo a terra. Una caduta che ha provocato traumi seri alla bimba, subito trasportata in elicottero all'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono critiche.

Una tragedia

A ricostruire la dinamica dei fatti, gli agenti della polizia stradale, secondo cui la bambina si trovava in bicicletta all'incrocio tra via Carrare e via Reniere a Padova, quando all'improvviso è sbucata una vettura, guidata da un uomo, che ha provocato la rovinosa caduta.

Il conducente dell'auto, come prevede il codice della strada, è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutare il suo stato psicofisico al momento dell'incidente. ​La piccola vittima, invece, è attualmente ricoverata in prognosi riservata nel reparto di pediatria.

