L'auto si ribalta e si schianta contro una casa: morto un ragazzo di 22 anni

Morto a 22 anni in un maledetto incidente d'auto. A.T., queste le iniziali del ragazzo deceduto all'alba di lunedì, lungo la SR 203 Agordina, nel comune di Sedico, in provincia di Belluno. Il 22enne, originario di Codognè, nel trevigiano, sarebbe finito fuori strada, per cause ancora ignote, e l'auto che stava guidando dopo aver attraversato il prato e impattato contro la recinzione in calcestruzzo di un’abitazione, si è rovesciata. I soccorritori arrivati poco dopo l'incidente non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane di 22 anni.

Soccorsi inutili

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente senza vita, la cui morte è stata verificata dal medico che Suem, accorso sul posto, mentre i carabinieri hanno eseguito tutti i rilievi del caso, per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 12:43

