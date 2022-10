Gruppo di runner attaccato dai calabroni: scoppia il panico, un 48enne finisce in ospedale

di Redazione web

Attaccati dai temibili calabroni. Tanta paura per un gruppo di runner, che domenica mattina si è radunato nel padovano, per partecipare alla manifestazione podistica V-Run, ma la zona, lungo una mulattiera del Monte Alto, a Montegrotto, era infestata dagli insetti, che sono molto pericolosi se pungono alla testa. Intorno alle otto del mattino i partecipanti si sono radunati in attesa dello start, ma già prima di partire, nella zona un continuo ronzio, avvisava della presenza dei calabroni.

Assaliti dai pungiglioni

In molti si sono riparati la testa come potevano, usando le braccio come scudo o la maglia, ma per molti non c'è stato scampo dalle punture; in tanti casi, anche multiple, che hanno raggiunto i runners alla testa, mani, braccia. Un uomo di 48 anni, originario di Malo, a Vicenza, dolorante è stato raggiunto dai soccorritori e dell'ambulanza, perché punto in diverse parti del corpo. Per la vittima dei calabroni, infatti, non sono bastati i soccorsi in loco, ma si è reso necessario il trasferimento in ambulanza diretto in ospedale.

Tanta paura

«Ce la siamo vista brutta, nella zona dove c’erano i calabroni non c’era nessuno degli organizzatori - racconta uno dei partecipanti al Giornale di Vicenza - ce n’erano moltissimi, si sentiva un ronzio continuo, evidentemente con il nostro passaggio li abbiamo molestati».

