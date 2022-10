L'auto elettrica va a fuoco e si disintegra: le immagini choc. Cosa è accaduto

Un veicolo elettrico è stato ritrovato avvolto dalle fiamme. È successo a Vermillion, nel South Dakota. L'incendio ha avuto luogo vicino all'uscita di un'autostrada, ed è stato segnalato da alcuni passanti. Il corpo dei Vigili del Fuoco giunto sul posto, ha ritrovato il veicolo elettrico completamente disintegrato e avvolto dalle fiamme, che ormai si erano propagate sulla carreggiata, motivo per il quale è stata chiusa l'autostrada per qualche ora.

Cosa è successo

Poiché le fiamme avevano raggiunto la batteria ad alta tensione dell'auto, i soccorritori hanno seguito le procedure mettendo in sicurezza l'area e sono rimasti sul luogo dell'incidente in attesa che la temperatura della batteria diminuisse, per evitare un'altra accensione non voluta. Dopo che l'auto si è sufficientemente raffreddata, sono stati rimossi i danni dalla carreggiata e il veicolo, ormai disintegrato, è stato spazzato via.

La causa dell'incendio è indeterminata. Nonostante il numero degli incendi che coinvolge le auto alimentate a benzina sia maggiore, non è detto che spegnere un incendio di un'auto elettrica richieda meno sforzo: sono necessari, infatti, fino a dieci mila litri d'acqua per estinguersi.

È dieci volte la quantità di acqua necessaria in genere per spegnere un incendio che coinvolge un motore a combustione interna. Gli incendi di veicoli elettrici producono anche materiali pericolosi, come l'acido fluoridrico: una sostanza che può causare gravi danni ai tessuti corporei.

