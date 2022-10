Malore improvviso durante un'immersione nel lago di Garda: morto un sub di 55 anni

Malore improvviso durante un'immersione, morto un sub di 55 anni: accade a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, dove l'uomo ha accusato un malore mentre risaliva durante un'esercitazione nelle acque del Lago di Garda.

Malore mentre gioca a padel, Matteo muore a 32 anni davanti al fratello e agli amici

L'uomo, originario e residente a Salerno, era in compagnia di alcuni amici e di un istruttore che sono stati i primi a soccorrerlo. È stato poi trasferito in elisoccorso agli Spedali civili di Brescia in condizioni critiche. Dopo alcune ore, è morto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Ottobre 2022, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA