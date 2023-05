Elisabetta Condò, la prof accoltellata a scuola ancora sotto choc: «Non me l'aspettavo». Il marito: quello studente si è rovinato la vita

di Redazione web

Si chiama Elisabetta Condò la professoressa accoltellata nella scuola di Abbiategrasso. All'«Alessandrini» insegna italiano e storia, dopo anni in cui era stata docente alle medie. Il marito, anche lui insegnante, racconta dall'ospedale di Legnano dove la donna è ricoverata, lo choc per quello che è successo. «Ha avuto solo la forza di dirmi: “È stato... Non me l’aspettavo”. E io non ho voluto chiederle molto altro. Non volevo tormentarla. Era troppo scossa», le parole di Giuseppe Di Staso, riportate dal Corriere.

«Preparati, ti interrogo»: docente accoltellata dallo studente 16enne

Le coltellate all'improvviso

«Mia moglie non ha ancora la forza di parlare di quanto accaduto. È sotto anestesia. Ha subito un intervento al polso per la ricostruzione dei tendini. I medici mi hanno parlato di sei coltellate: alla clavicola, al polso, alla testa», dice ancora il marito di Elisabetta Condò.

«È presto per pensarci — dice Di Staso — Ci sarà un periodo lungo di rieducazione, si parla di settembre. E sarà verosimilmente necessario un percorso di aiuto psicologico: sia per lei, sia per i nostri figli. Però una cosa è certa: questo lavoro mia moglie lo ama. È molto motivata ed esperta, e questo è il riscontro che abbiamo sempre avuto dai suoi alunni e dalle famiglie, ma anche dai dirigenti con cui ha lavorato. Mia moglie in zona è molto conosciuta e stimata. Per questo l’accaduto ha fatto ancora più scalpore».

Il vicepreside Davide Rondena ha raccontato che, all’inizio, la docente non si è resa conto di essere stata aggredita: «Pensava che le fosse caduto addosso qualcosa dal soffitto». «È vero», spiega il marito. «Poi si è voltata e ha visto il ragazzo col coltello».

Chi è Elisabetta Condò

Ha 51 anni la professoressa accoltellata nella scuola di Abbiategrasso. Da due insegnava in quell'istituto. E lo faceva con passione, testimonia chi la conosce. «È una donna che ama il suo lavoro». È una moglie e una mamma, ama la montagna. Ha insegnato per tanti anni alla scuola media ed è stata sindacalista. Ha vissuto il precariato, poi ha avuto la cattedra in quella scuola che poteva diventare l'ultimo posto visto nella sua vita. «Elisabetta, che conosco da 25 anni - ha sottolineato la senatrice Licia Ronzulli -, ha verso questo lavoro un amore infinito, un impegno sociale da portare a termine e che va oltre il senso del dovere». Per cinque volte aveva messo una nota all'adolescente che l'ha accoltellata ferendola a un braccio.

