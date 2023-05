Studente accoltella prof, Valditara in ospedale dalla donna aggredita: «Serve psicologo nelle scuole»

di Redazione web

Professoressa aggredita a scuola ad Abbiategrasso. Uno studente è entrato nell'istituto armato di coltello e si è scagliato contro la donna, ferita a un braccio e alla testa. La 51enne è stata ricoverata senza gravi conseguenze, ma il caso ha messo immediatamente in moto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che si è diretta in ospedale per far visita alla docente.

«Ho voluto esprimere la solidarietà e la vicinanza mia e dell'intero govero alla professoressa aggredita, una professoressa che ha fatto in modo esemplare il suo dovere nei confronti di un ragazzo che aveva già dimostrato qualche problematicità in passato. Voglio che si colga l'occasione per riflettere sull'introduzione dello psicologo a scuola: è un momento particolarmente difficile, il disagio dei ragazzi, anche a seguito del Covid, è molto aumentato», ha detto in un video postato su Facebook.

«Abbiamo dati allarmanti di percorsse e minacce ai docenti» con numeri quotidiani di episodi di questo genere. «È un bollettino di guerra non più tollerabile», aveva detto il ministro qualche tempo fa intervenendo a Porta a Porta, annunciando anche la volontà di costruire una banca dati per comprendere i numeri del fenomeno e l'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato per assicurare la rappresentanza e la difesa del personale della scuola.

L'aggressione

Sarebbe stata accoltellata di sorpresa la professoressa di Lettere di 51 anni ferita stamani in un liceo ad Abbiategrasso (Milano) da un suo studente 16enne. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, infatti, la docente stava passando tra i banchi, all'inizio della lezione, quando, appena superata la fila dove siede lo studente poi bloccato, è stata aggredita alle spalle. Erano circa le 8.10.

La professoressa è riuscita a divincolarsi ed è stata soccorsa. A quel punto il ragazzo avrebbe estratto una pistola, poi risultata una replica, e minacciando i compagni li ha fatti uscire dall'aula. Il giovane si è quindi seduto in fondo all'aula appoggiando su un banco coltello e pistola, che sono stati poi sequestrati, e non ha opposto resistenza ai carabinieri.

