Donna trovata morta, giallo nel pavese: «Uccisa a coltellate». Ferito il fratello

Giallo nel pavese dove una donna è stata trovata morta, nel pomeriggio di oggi, in una casa di Scaldasole (Pavia), in Lomellina: dai primi accertamenti sembra che si tratti di un omicidio. La vittima, una donna di 38 anni, scrive PrimaPavia.it, sarebbe stata accoltellata: sul posto sono subito intervenuti i carabinieri.

Donna trovata morta nel pavese

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco prima delle 17. All'esterno della casa è stato trovato un parente della donna, il fratello, ferito a coltellate. I militari hanno isolato il tratto di via Piave, a Scaldasole (Pavia), dove si trova l'abitazione. Sono in corso ulteriori rilievi per fare chiarezza sul fatto. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della donna deceduta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 20:51

