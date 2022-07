Diana Pifferi, dolore e lacrime al funerale della bimba uccisa dalla mamma. Lo striscione: «Volerò sulle ali del mondo»

di Redazione web

Dolore e lacrime all'addio della piccola Diana. Un mazzetto di palloncini bianchi, alcuni a forma di cuore, ondeggiano all'entrata della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, per i funerali di Diana Pifferi, la bimba morta di stenti a 16 mesi dopo essere stata lasciata in casa sola per sei giorni dalla mamma Alessia Pifferi. Un lungo applauso ha accompagnato la piccola bara bianca al suo ingresso nella chiesa piena. Alcune mamme del quartiere Ponte Lambro, alla periferia di Milano, dove abitava la bambina, accompagnano la lenta marcia che percorre il carro funebre, come in un breve corteo.

DIANA, L'ULTIMO SALUTO ALLA BIMBA UCCISA DA ALESSIA PIFFERI

Tra le mani tengono uno striscione in rosa: 'Volerò sulle ali del mondo nel cielo infinito. Resterò per sempre bambina, piccola Diana'. Ad incorniciarlo, c'è la foto con cui le cronache l'hanno conosciuta: abitino da principessa, un grande fiocco rosa in testa, attorno a lei un tappeto di palloncini. 'Insieme a te è volato in cielo anche un pezzo del nostro cuorè dicono le magliette che indossano le donne. Sull'auto, con il feretro, ci sono la nonna e la zia di Diana, che la salutano tra strazianti singhiozzi prima di entrare. Seduti ai primi banchi, in fascia tricolore, siedono i sindaci di Milano, Beppe Sala, di San Giuliano e San Donato Milanese. In chiesa ci sono molte famiglie con bambini nei propri passeggini, tutti visibilmente commossi.

LE INDAGINI SULLA MORTE DI DIANA

Sono stati anticipati a domani gli accertamenti tecnici irripetibili sul biberon e il suo beccuccio, sulla boccetta di En e altro materiale disposti dal pm Francesco De Tommasi che indaga sulla morte della piccola Diana, la bimba lasciata per sei giorni a casa sola dalla madre, Alessia Pifferi, ora in carcere. Le operazioni tecniche fissate negli uffici della polizia scientifica della Questura per il primo agosto, stando a quanto riferito sono state riprogrammate per il 30 luglio. Inquirenti e investigatori, che stanno ricostruendo quanto è accaduto nei minimi dettagli e stanno scavando nella vita di Alessia Pifferi anche per rintracciare il padre biologico della piccina, intendono tra l'altro verificare se la bimba sia stata stordita con l'En, un potente ansiolitici lasciato in casa da un uomo con cui la madre aveva avuto qualche incontro.

Diana Pifferi, dolore e lacrime al funerale della bimba uccisa dalla mamma. Lo striscione: «Volerò sulle ali del mondo» https://t.co/MPTtTAi1Qo — Leggo (@leggoit) July 29, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Luglio 2022, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA