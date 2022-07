Bimba di 9 anni uccisa a coltellate in strada in pieno giorno: omicidio choc

Una bambina di 9 anni è stata accoltellata a morte in strada in pieno giorno. La piccola è stata aggredita da degli sconosciuti mentre si trovava in un frequentato quartiere commerciale della cittadina di Boston, nella contea del Lincolnshire, in Inghilterra. Durante l'aggressione erano presenti diversi testimoni che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

La polizia e i paramedici sono subito giunti sul posto ma per la bimba non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati sul luogo del delitto i soccorritori hanno trovato la piccola a terra in un lago di sangue con diverse ferite di arma da taglio. L'efferato omicidio si è consumato sotto gli occhi della sua famiglia ancora sconvolta per l'accaduto e per la quale è stato disposto un supporto psicologico.

La polizia locale ha chiesto collaborazione a tutti coloro che in zona abbiano notato qualcosa di sospetto. La dinamica dei fatti appare ancora incerta e le autorità hanno invitato la popolazione a farsi avanti in caso di informazioni utili a chiarire i contorni dell’omicidio. Per ora sono state fermate due persone sospette a pochi chilometri da dove è avvenuto il delitto, ma sono ancora in corso le indagini.

