«Rovinato dalle criptovalute, ho perso 100mila euro con quella app: mi sono trovato sommerso dai debiti»

Stefano è un ragazzo (come tanti) che ha rivolto la sua attenzione al mondo delle Criptovalute. Lui, laureato in Economia e impiegato nel settore bancario, è rimasto attratto da un trader che, sul suo canale YouTube, parlava del mercato delle monete digitali per intere ore. Ma quella che era una passione si è presto trasformata in una «spirale discendente» che lo ha reso «schiavo» a tutti gli effetti.

Il racconto

Così il Stefano, ragazzo di 27 anni, ha deciso di cercare aiuto e nel 2022 si è rivolto alla Casa del giovane di Pavia per uscire da quella che era diventata una vera e propria dipendenza. In un'intervista al Corriere della Sera, Stefano racconta la sua disavventura: «Amavo il mercato azionario classico. Il passaggio a quello cripto è stato semplice grazie alle App», ha spiegato per poi aggiungere: «Sembrava un gioco». Il problema è che i soldi che investiva ogni giorno erano tutto fuorché un gioco.

Il suo problema

Quel gioco e quella passione per un mondo affascinante, come quello delle Criptovalute, è divenuto ben presto un problema per Stefano. Il giovane ha raccontato che con i primi guadagni, arrivati troppo rapidamente, si è fatto prendere la mano, pensando di poter diventare ricco in pochissimo tempo. «Sto parlando di somme ingenti, che hanno portato a una completa perdita del raziocinio. In quei momenti il valore del denaro viene meno». E così dai primi piccoli investimenti, è passato a investire somme ben più grandi. «Ho bruciato 10mila euro in pochi istanti», risponde alla domanda su quale sia stata la cifra più alta che ha sperprerato. Ma nella sua testa c'erano ancora i tanti soldi fatti all'inizio e, quindi, invece di abbandonare il sanguinoso «gioco», ha proseguito a investire. «In totale ho perso più di 100mila euro», racconta sconsolato. E in tempo breve si è passati dai guadagni ai debiti.

I debiti

Stefano per gestire i debiti accumulati ha dovuto chiedere aiuto alla sua famiglia, poi, ha capito che doveva chiedere aiuto per «disintossicarsi» da una cosa che non riusciva più a gestire e tenere sotto controllo. Una dipendenza che ha compromesso anche la sua salute: «Sono diventato asociale e apatico. Preferivo restare a casa con le criptovalute, piuttosto che uscire con gli amici», spiega. Ma non è finita qui. Sì perché il suo umore cambiava in base all'andamento del mercato online e delle sue attività nel mondo delle cripto. «Pensavo di riuscire a tenere tutto sotto controllo. Ma non è stato così», conclude la sua denuncia, lanciando un monito a chi, come lui, ha visto in quel mercato un'opportunità di denaro facile.

