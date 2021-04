Covid in Lombardia, bollettino mercoledì 28 aprile: 47 decessi e 2.442 casi positivi, ricoveri ancora in calo

Con 56.993 tamponi effettuati, sono 2.442 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita al 4-2% (ieri 3.8%). Continuano a diminuire i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-7, 575), sia negli altri reparti (-112, 3.707). I decessi sono 47 per un totale complessivo di 32.789 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 585 i nuovi positivi a Varese, 504 a Milano di cui 201 a Milano città, 279 a Brescia, 250 a Como, 172 a Monza e Brianza, 149 a Bergamo, 141 a Mantova, 117 a Pavia, 75 a Cremona, 44 a Lecco, 43 a Lodi e 40 a Sondrio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 18:54

