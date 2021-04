Bollettino Covid di mercoledì 28 aprile: i dati completi dopo le 17. Quasi mille casi in Veneto

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 28 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Ieri i nuovi contagi sono stati poco più di 10mila, con altri 373 morti, con un calo costante di ricoveri e terapie intensive che continua ormai da giorni, ma il numero di decessi purtroppo ancora troppo alto.

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri odierni: in Veneto i nuovi positivi sono 963 con 18 morti, mentre in Toscana si registrano 847 casi e 32 decessi. 107 i nuovi casi in Alto Adige, 301 nelle Marche, 98 in Umbria, 177 in Abruzzo.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

