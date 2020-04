Coronavirus in Lombardia: 110 nuovi morti, 343 guariti. Aumentano i casi a Milano ma migliora la situazione a Bergamo

i casi accertati totali sono 13.682 con +412 (ieri +520). «Un dato che non possiamo ancora considerare sotto controllo», ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. A Milano città i nuovi casi sono 193 (ieri 262) per un totale di 5.561.



Forte calo dei nuovi contagi nella provincia di Bergamo: +51 (ieri 107) per un totale di 10.309. Qui, nella città simbolo dell'epidemia, fino ad appena 10 giorni fa si contavano oltre 300 nuovi casi al giorno. Resta invece alto quello di Brescia con +269 (totale 10.868), che risente, ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, della maggiore esecuzione di tamponi in alcuni cluster. Per il resto della regione, si rilevano quasi 100 nuovi casi a Como (99), 84 a Pavia, 75 a Mantova, 71 a Lodi, dove sono in leggero costante aumento, 64 a Monza, 63 a Cremona, 36 a Sondrio, alti rispetto ad un totale di 'solì 720, 30 a Varese, 21 a Lecco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 18:17

