Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 14 novembre 2020: 8129 nuovi casi e 158 morti

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi, sabato 14 novembre 2020: sono 8129 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, con 35.550 tamponi. I nuovi decessi sono 158, i guariti o dimessi sono 2961.

Questi i dati diffusi da Regione Lombardia sull'andamento dei contagi. La provincia più colpita resta quella di Milano (2895 nuovi casi, di cui 1082 a Milano città), seguita da Varese (1341), Monza e Brianza (936), Como (726), Pavia (534), Brescia (467), Mantova (292), Cremona (191), Lodi (181), Bergamo (142), Sondrio (131) e Lecco (124).

Gli attuali positivi in Lombardia sono 156.279, di cui 147.841 in isolamento domiciliare, 7621 ricoverati (302 in più rispetto a ieri) e 817 in terapia intensiva (16 in più nelle ultime 24 ore). Da inizio emergenza processati 3.511.792 tamponi e accertati 2.135.880 casi, con 19.186 deceduti e 137.255 guariti.

